Alta tensione in Francia alla vigilia della Corte costituzionale sulle pensioni, a Parigi assaltata la sede di Louis Vuitton: «Qui ci sono ancora soldi» – Il video (Di giovedì 13 aprile 2023) A quasi un mese dall’approvazione della riforma sulle pensioni, la Francia torna ancora una volta in piazza per la dodicesima giornata di proteste contro il presidente Emmanuel Macron. Una protesta che cade alla vigilia del pronunciamento della Corte costituzionale, chiamata a esprimersi sulla legittimità del contestato progetto di legge per aumentare l’età pensionistica da 62 a 64 anni. Rispetto a qualche mese fa, il numero complessivo dei manifestanti è diminuito. I sindacati, però, promettono battaglia e annunciano una protesta a oltranza anche nelle prossime settimane. A Parigi, un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione nella sede di Lvmh – un gruppo che opera ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) A quasi un mese dall’approvazioneriforma, latornauna volta in piazza per la dodicesima giornata di proteste contro il presidente Emmanuel Macron. Una protesta che cadedel pronunciamento, chiamata a esprimersi sulla legittimità del contestato progetto di legge per aumentare l’etàstica da 62 a 64 anni. Rispetto a qualche mese fa, il numero complessivo dei manifestanti è diminuito. I sindacati, però, promettono battaglia e annunciano una protesta a oltranza anche nelle prossime settimane. A, un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione nelladi Lvmh – un gruppo che opera ...

