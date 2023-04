(Di giovedì 13 aprile 2023) Piogge fortissime nell'centrale hanno provocato morti e pesanti disagi stradali. Particolarmente colpita la citta' di al -, dove almeno tre persone sono morte folgorate in tre diversi ...

Alluvione in Iraq, le strade di al-Hilla trasformate in fiumi - Mondo Agenzia ANSA

Piogge fortissime nell'Iraq centrale hanno provocato morti e pesanti disagi ... Le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi a causa dell'alluvione e in diversi frangenti i cittadini sono ...