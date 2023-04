All’instore di Madame a Napoli vince L’Amore: spunta la proposta di matrimonio tra due fan (Di giovedì 13 aprile 2023) Il fiume di persone che hanno partecipato All’instore di Madame a Napoli resiste all’attesa e alla pioggia. La cantautrice vicentina si trova nella città partenopea per incontrare il suo pubblico e offrire qualche scatto, qualche parola e qualche aneddoto sul nuovo album – il secondo – che ha mostrato una deliberata maturazione artistica. Così Madame, al tavolo con una fan, è intenta a firmare la copia del disco alla ragazza che non nasconde una certa emozione. In quel momento spunta un’altra ragazza, che tra l’altro ricorda vagamente proprio la cantautrice per il taglio di capelli. È la fidanzata, inginocchiata con un anello tra le mani. La fan non nasconde le lacrime, e tra la confusione dell’audio si sente un “sì”. Poi la ragazza torna in piedi e abbraccia la sua compagna. “Tantissimo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Il fiume di persone che hanno partecipatodiresiste all’attesa e alla pioggia. La cantautrice vicentina si trova nella città partenopea per incontrare il suo pubblico e offrire qualche scatto, qualche parola e qualche aneddoto sul nuovo album – il secondo – che ha mostrato una deliberata maturazione artistica. Così, al tavolo con una fan, è intenta a firmare la copia del disco alla ragazza che non nasconde una certa emozione. In quel momentoun’altra ragazza, che tra l’altro ricorda vagamente proprio la cantautrice per il taglio di capelli. È la fidanzata, inginocchiata con un anello tra le mani. La fan non nasconde le lacrime, e tra la confusione dell’audio si sente un “sì”. Poi la ragazza torna in piedi e abbraccia la sua compagna. “Tantissimo ...

