Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 13 aprile 2023: temporali e venti forti, le previsioni di oggi e domani (Di giovedì 13 aprile 2023) Una primavera solo su carta, perché nei fatti le temperature parlano d'altro. E l'inverno non sembra essere andato via. Nella giornata di oggi, infatti, a Roma e su buona parte della Regione Lazio è prevista un'Allerta meteo di colore giallo, tra temporali in arrivo, forti raffiche di vento e rischio mareggiate sulle coste esposte. Come ha fatto sapere il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio, dalle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 13 aprile, e per le successive 18-24 ore, si prevedono "precipitazioni da ...

