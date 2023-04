Allegri: 'Bravi i miei. Gatti? È una spugna. Il cuore è ciò che conta di più' (Di giovedì 13 aprile 2023) "Il tridente? Oggi meglio col centrocampo a tre - ha commentato l'allenatore della Juve Max Allegri dopo la vittoria con lo Sporting Lisbona - . Ma il cuore è ciò che conta di più. Ed i ragazzi ne ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 aprile 2023) "Il tridente? Oggi meglio col centrocampo a tre - ha commentato l'allenatore della Juve Maxdopo la vittoria con lo Sporting Lisbona - . Ma ilè ciò chedi più. Ed i ragazzi ne ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Allegri: «Decisioni del Giudice Sportivo? Non le commentiamo, ci sono gli organi di competenza che decidono. Noi… - sportli26181512 : Allegri: 'Bravi i miei. Gatti? È una spugna. Il cuore è ciò che conta di più': Allegri: 'Bravi i miei. Gatti? È una… - aferrarigmail : RT @LeonettiFrank: Allegri:' Non era semplice vincere, loro sono bravi e tecnici. Stasera ci stavano i 3 attaccanti, magari li ripropongo a… - OA_Sport : Europa League, Massimiliano #Allegri: “Meglio nel secondo tempo, bravi a vincere senza subire gol” #Juve #Juventus… - emamarro : RT @LeonettiFrank: Allegri:' Non era semplice vincere, loro sono bravi e tecnici. Stasera ci stavano i 3 attaccanti, magari li ripropongo a… -