Allarme in Giappone, la Corea del Nord lancia un missile a “combustibile solido” (Di giovedì 13 aprile 2023) La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico, forse a “combustibile solido”, verso il Mare del Giappone: lo riporta l’agenzia sudCoreana Yonhap. Le autorità di Tokyo hanno invitato subito la popolazione della regione settentrionale di Hokkaido a mettersi al riparo. Poi l’Allarme è rientrato. Allarme in Giappone: cosa è successo La Corea del Nord ha lanciato nella notte un nuovo missile balistico, a riferirlo è l’agenzia sudCoreana Yonhap, citando lo Stato Maggiore dell’esercito. L’esercito della Corea del Sud ha reso noto che potrebbe trattarsi di un nuovo tipo di missile balistico, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Ladelhato unbalistico, forse a “solido”, verso il Mare del: lo riporta l’agenzia sudna Yonhap. Le autorità di Tokyo hanno invitato subito la popolazione della regione settentrionale di Hokkaido a mettersi al riparo. Poi l’è rientrato.in: cosa è successo Ladelhato nella notte un nuovobalistico, a riferirlo è l’agenzia sudna Yonhap, citando lo Stato Maggiore dell’esercito. L’esercito delladel Sud ha reso noto che potrebbe trattarsi di un nuovo tipo dibalistico, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Dalla Nord Corea lanciato un missile verso il mar del Giappone. «Trovate riparo». Allarme rientrato - NotizieVirgilio : ?? Terrore in Giappone per il missile lanciato da Kim: scatta l'evacuazione - Piergiulio58 : Nord Corea, un altro missile verso il Giappone. Allarme a Hokkaido, poi rientra. Potrebbe essere un tipo nuovo con… - Giusepp34637041 : Missile balistico dalla Corea del Nord: diramata l'allerta in Giappone - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #BreakingNews Corea del Nord: il lancio di un missile che mette in allarme il Giappone e alza la guardia degli Usa htt… -