(Di giovedì 13 aprile 2023) Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2022: Nuovae abolizione dell’Irap per persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti e professioni In una circolare i chiarimenti...

... è bene sottolineare che la suddetta retribuzione presa come riferimento per ildei ... Per queste, quindi, ne scatta una riduzione del 50% delle suddettecontributive (senza conseguenze ...Lepreviste in Italia sono tre: ordinaria del 21%, oppure quelle ridotte del 4% e del 10%; ... Imposte: distinzione perdell'ammontare In relazione alla misura ed alle modalità di ...LeIrap come strumento di politica economica Quelle prese in esame, anche nella nostra infografica, sono leordinarie. Come e più di quanto avviene per altre imposte ildell'...

Aliquote e calcolo Irpef: dagli scaglioni alle detrazioni, ecco come funziona la misura - GUIDA Gazzetta del Sud

Il governo punta, nel 2024, a tagliare le aliquote Irpef da quattro a tre, probabilmente rinunciando (almeno per ora) all'estensione della flat tax: cosa ci dice il DefNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...