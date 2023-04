(Di giovedì 13 aprile 2023) Con l’aveva provato adre il fuoco deldi casa, ma undilo ha preso in pieno, travolgendolo e ustionandolo per l’80 per cento del corpo . Il fatto è accaduto...

Alimenta il camino con alcool, 12enne muore in ospedale ustionato dal ritorno di fiamma Gazzetta del Sud

L’episodio risale a una decina di giorni fa Il bambino si era ferito dieci giorni fa. Era stato già operato tre volte in questi giorni dallo staff dell’ospedale «che ha fatto di tutto per salvarlo ma ...Con l'alcool aveva provato ad alimentare il fuoco del camino di casa, ma un ritorno di fiamme lo ha preso un pieno, travolgendolo e ustionandolo per l'80 per cento del corpo. Il fatto è accaduto ...