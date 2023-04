Alfonso Signorini furioso: “Viviamo in un Paese in cui una certa Daniela Collu, che guadagna con Mondadori, augura la morte a Berlusconi. La caccerei a calci nel sedere…” (Di giovedì 13 aprile 2023) “La morte non si augura a nessunoahahahhaha pepepeppeppeppe zazueira zazueira“: con questo tweet Daniela Collu, scrittrice, influncer e qualche volta conduttrice (una sostituzione di Cattelan a X Factor per due puntante non proprio indimenticabile) aveva commentato la notizia delle difficili condizioni di Silvio Berlusconi nei delicati primi giorni del suo ricovero al San Raffaele. Un tweet che la scrittice aveva cancellato subito ma senza impedire al giornalista Massimo Falcioni di ripostarlo: “Ride di una persona malata. Fa un tweet perculativo. Lo cancella. Blocca. Che elemento. Daniela Collu ha cancellato il suo tweet vergognoso. Neanche il coraggio di rivendicare le figure di merda“. Collu aveva poi provato a scusarsi: “Ho scritto un tweet con una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) “Lanon sia nessunoahahahhaha pepepeppeppeppe zazueira zazueira“: con questo tweet, scrittrice, influncer e qualche volta conduttrice (una sostituzione di Cattelan a X Factor per due puntante non proprio indimenticabile) aveva commentato la notizia delle difficili condizioni di Silvionei delicati primi giorni del suo ricovero al San Raffaele. Un tweet che la scrittice aveva cancellato subito ma senza impedire al giornalista Massimo Falcioni di ripostarlo: “Ride di una persona malata. Fa un tweet perculativo. Lo cancella. Blocca. Che elemento.ha cancellato il suo tweet vergognoso. Neanche il coraggio di rivendicare le figure di merda“.aveva poi provato a scusarsi: “Ho scritto un tweet con una ...

