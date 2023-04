Alfa Romeo - Giulia e Stelvio Quadrifoglio, 520 CV e un nuovo differenziale per il restyling (Di giovedì 13 aprile 2023) L'Alfa Romeo celebra i 100 anni di uno dei suoi simboli sportivi più noti, il Quadrifoglio Verde, con una serie limitata: si tratta delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100 Anniversario, che saranno prodotte in 100 unità ciascuna. Questa serie speciale è particolarmente importante, perché segna anche il debutto del restyling sugli allestimenti sportivi, che si allineano così alle altre varianti appena introdotte sul mercato. Ritroviamo quindi il frontale con gruppi ottici Matrix Led ridisegnati e la nuova strumentazione digitale da 12,3", inserita nel classico "cannocchiale" Alfa Romeo, qui con la specifica schermata Race in alternativa alle Evolved Relax ed Heritage. Il 2.9 V6 biturbo offre ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 13 aprile 2023) L'celebra i 100 anni di uno dei suoi simboli sportivi più noti, ilVerde, con una serie limitata: si tratta delle100 Anniversario, che saranno prodotte in 100 unità ciascuna. Questa serie speciale è particolarmente importante, perché segna anche il debutto delsugli allestimenti sportivi, che si allineano così alle altre varianti appena introdotte sul mercato. Ritroviamo quindi il frontale con gruppi ottici Matrix Led ridisegnati e la nuova strumentazione digitale da 12,3", inserita nel classico "cannocchiale", qui con la specifica schermata Race in alternativa alle Evolved Relax ed Heritage. Il 2.9 V6 biturbo offre ...

