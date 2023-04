Alex Baroni | 21 anni fa la morte | il ricordo di Giorgia

(Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – “Oggi è l’versario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano”. Cosìin un tweet nel giorno del 21esimoversario delladi, suo ex compagno. oggi è l’versario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti ei ricordi no, restano. —(@) April 13, 2023 Il 13 aprile 2002, dopo 25 giorni di coma in seguito a un terribile incidente stradale a Roma,morì: aveva 35. Ogni annoricorda il suo ex. Oggi lo ha fatto anche su Instagram con una storia in cui si sente la voce del cantautore. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il 13 aprile del 2002 una notizia che mai nessuno avrebbe voluto sentire ha invaso i media: la scomparsa del grande artista Alex Baroni a soli 35 anni in seguito a un incidente in moto. Il cantante ha ...