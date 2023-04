Alessandro Del Piero: “Ritorno alla Juventus? Il mio cuore è ancora lì” (Di giovedì 13 aprile 2023) “Tornare da dirigente? Ci sono tante voci ogni volta che torno allo Stadium, non sono qui per dire sì o no, il mio cuore è ancora lì e guardo sempre tutto quello che riguarda la Juve da un punto di vista diverso, cercando di mettere da parte l’emotività anche se è dura. Non credo che puoi pensare un ruolo solo per te stesso ma costruire un team perchè ci sono tante cose da fare in un club”. Lo ha detto Alessandro Del Piero, in studio alla CBS dove è opinionista per la Champions, a proposito della possibilità di un Ritorno in bianconero nelle vesti di dirigente. Per quanto riguarda la situazione che sta vivendo la squadra, “sono stato tifoso della Juve prima ancora di giocarci, ho trascorso poi lì 19 anni, ho attraversato la crisi del 2006 e c’è voluto tempo per ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) “Tornare da dirigente? Ci sono tante voci ogni volta che torno allo Stadium, non sono qui per dire sì o no, il miolì e guardo sempre tutto quello che riguarda la Juve da un punto di vista diverso, cercando di mettere da parte l’emotività anche se è dura. Non credo che puoi pensare un ruolo solo per te stesso ma costruire un team perchè ci sono tante cose da fare in un club”. Lo ha dettoDel, in studioCBS dove è opinionista per la Champions, a proposito della possibilità di unin bianconero nelle vesti di dirigente. Per quanto riguarda la situazione che sta vivendo la squadra, “sono stato tifoso della Juve primadi giocarci, ho trascorso poi lì 19 anni, ho attraversato la crisi del 2006 e c’è voluto tempo per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Cerco di tenere a parte il lato emotivo, ma è molto complicato' ?? Alessandro Del Piero - fattoquotidiano : @ale_dibattista a @Ttorbellamonaca 'Julian Assange: colpirne uno per educarne cento', #1giugno #Roma ????… - sscnapoli : Aiutamo Alessandro Sacco, giornalista che segue da molti anni con passione il Napoli. Urge sangue del gruppo A-RH n… - MatteoGufi3 : RT @MatthijsPog: ???? Alessandro Del Piero a 'CBS Sports': 'Penalizzazione? C'è una grossa possibilità che i 15 punti vengano restituiti'. - _Grag44_ : 'Ci sono dei rumors sul mio ritorno, non voglio dire 'sì' o 'no', certo è che il mio cuore è ancora lì' Dovete sci… -