Alessandra Mastronardi si sposa con il primo amore, la storia da film: "Ci siamo persi per 15 anni"

L'attrice di molte fiction e film Alessandra Mastronardi ed il suo compagno Gianpaolo Sannino presto convoleranno a nozze. In una lunga intervista a Vanity Fair, l'attrice ha rivelato che questa estate convolerà a nozze con il suo primo amore. Una storia molto particolare la loro che li ha portati a coronare il più grande sogno di entrambi. Anche se i due stanno insieme "solo" da due anni, il loro amore nasce molto prima. Alessandra Mastronardi presto sposa: a luglio convolerà a nozze con il suo compagno. Antonello Venditti ha detto "amici mai, per chi si ama come noi…" ed è proprio quello che è accaduto ad Alessandra

