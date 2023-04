Alessandra Mastronardi si sposa: chi è Gianpaolo Sannino, conosciuto ai tempi de I Cesaroni (Di giovedì 13 aprile 2023) Alessandra Mastronardi annuncia, a sorpresa, le sue nozze. Il fortunato è Gianpaolo Sannino, il nuovo compagno che l’attrice de L’Allieva conosce da una vita. Le nozze si celebreranno in Campania, regione di origine di entrambi. Sulle pagine di Vanity Fair, Alesandra Mastronardi racconta la sua storia d’amore decennale con Gianpaolo Sannino. Tutto è iniziato quando lei girava I Cesaroni: “Avevo 20 anni e appena finito la serie.” Il destino ha voluto che Gianpaolo fosse a Roma per studiare Medicina alla Sapienza. “Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: ‘Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 aprile 2023)annuncia, a sorpresa, le sue nozze. Il fortunato è, il nuovo compagno che l’attrice de L’Allieva conosce da una vita. Le nozze si celebreranno in Campania, regione di origine di entrambi. Sulle pagine di Vanity Fair, Alesandraracconta la sua storia d’amore decennale con. Tutto è iniziato quando lei girava I: “Avevo 20 anni e appena finito la serie.” Il destino ha voluto chefosse a Roma per studiare Medicina alla Sapienza. “Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: ‘Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Alessandra Mastronardi sposerà Gianpaolo Sannino, conosciuto 17 anni fa: “Ci siamo conosciuti diciassette anni fa,… - VanityFairIt : Alessandra Mastronardi sceglie Vanity Fair per annunciare il matrimonio col suo primo amore: «Ci siamo conosciuti,… - FebyTH : RT @dreamingtom_: Alessandra Mastronardi si sposa ??????????????? LEI E EVA DEI CESARONI PER SEMPRE ICONICHE - veroinansia : RT @dreamingtom_: Alessandra Mastronardi si sposa ??????????????? LEI E EVA DEI CESARONI PER SEMPRE ICONICHE - vantaephoto : RT @dreamingtom_: Alessandra Mastronardi si sposa ??????????????? LEI E EVA DEI CESARONI PER SEMPRE ICONICHE -