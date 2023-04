Alessandra De Stefano nuova corrispondente Rai da Parigi (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo l’addio a Rai Sport, Alessandra De Stefano dalla prossima settimana sarà la nuova corrispondente Rai da Parigi. A rivelarlo TvBlog. Da lunedì l’ex direttrice di Rai Sport sarà dunque nella capitale francese, insieme alle altre due corrispondenti Nicoletta Manzione e Giovanna Botteri. Quest’ultima l’anno prossimo andrà in pensione per raggiunti limiti d’età. L’incarico per De Stefano, su nomina dell’ad Carlo Fuortes (dato in uscita), arriva a poche settimane dalle dimissioni della giornalista dalla guida della testata sportiva. Una carica importante per l’ex direttrice di Rai Sport, che testimonia la grande stima dell’attuale amministratore delegato nei suoi confronti. Per la cronista, per anni volto di punta del ciclismo, dunque, si apre una nuova affascinante ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo l’addio a Rai Sport,Dedalla prossima settimana sarà laRai da. A rivelarlo TvBlog. Da lunedì l’ex direttrice di Rai Sport sarà dunque nella capitale francese, insieme alle altre due corrispondenti Nicoletta Manzione e Giovanna Botteri. Quest’ultima l’anno prossimo andrà in pensione per raggiunti limiti d’età. L’incarico per De, su nomina dell’ad Carlo Fuortes (dato in uscita), arriva a poche settimane dalle dimissioni della giornalista dalla guida della testata sportiva. Una carica importante per l’ex direttrice di Rai Sport, che testimonia la grande stima dell’attuale amministratore delegato nei suoi confronti. Per la cronista, per anni volto di punta del ciclismo, dunque, si apre unaaffascinante ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Alessandra De Stefano da lunedì corrispondente della Rai da Parigi (Anteprima TvBlog) - infoitcultura : Alessandra De Stefano diventa corrispondente Rai da Parigi - infoitcultura : Novità per Alessandra De Stefano: corrispondente Rai da Parigi - infoitcultura : Alessandra De Stefano inviata a Parigi per la Rai, dopo le dimissioni da RaiSport - grafuio : RT @CalcioFinanza: Novità per Alessandra De Stefano: l'ex direttrice di Rai Sport sarà corrispondente della tv di Stato da Parigi https://t… -