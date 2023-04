Alberto e Charlène di Monaco | a Firenze per una buona causa

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 13 aprile 2023) I principi, in città per festeggiare i 160 anni del consolato monegasco nel capoluogo toscano, hanno partecipato a una cena di gala a scopo benefico a Palazzo Vecchio. Parte dei fondi raccolti sarà devoluta alla Andrea Bocelli Foundation e alla Prince Albert II Foundation, che riflette una grande passione del sovrano, quella per l'ambiente e la salvaguardia degli ecosistemi