Albano Carrisi, caos sul web: il cantante alza le mani ad una donna (Di giovedì 13 aprile 2023) Recentemente a far scoppiare il caos sul web è stato un video che vede protagonista Albano Carrisi. cantante amato da tante generazioni, Albano è finito nel mirino dei social dopo un clamoroso filmato recentemente pubblicato. PERDE LE STAFFE E PRENDE A SCHIAFFI UNA donna – Sebbene sia molto amato, l’artista non è affatto immune alle critiche. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Recentemente a far scoppiare ilsul web è stato un video che vede protagonistaamato da tante generazioni,è finito nel mirino dei social dopo un clamoroso filmato recentemente pubblicato. PERDE LE STAFFE E PRENDE A SCHIAFFI UNA– Sebbene sia molto amato, l’artista non è affatto immune alle critiche. L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... daguannomassimo : Albano prende a schiaffi una donna. Questo pezzo di merda non è la priva volta che picchia una donna - GossipOne_it : 'Scandalo in casa Albano Carrisi: Loredana Lecciso abbandona Cellino San Marco a causa di Romina Power'… - GossipOne_it : 'Scandalo in casa Albano Carrisi: Loredana Lecciso abbandona Cellino San Marco a causa di Romina Power' #gfvip… - Lorenzo67497397 : Un gentleman senza dubbio - 24Trends_Italia : 1. Real Madrid-Chelsea - 100mille+ 2. Prime Video - 100mille+ 3. Luce dei tuoi occhi - 20mille+ 4. Albano Carrisi -… -