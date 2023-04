Aladdin Sane di David Bowie compie 50 anni | Ziggy Stardust visitò gli Usa prima di suicidarsi | Memories

(Di giovedì 13 aprile 2023) Se vogliamo collocarediin una qualche categoria senza nome, possiamo metterlo tra quelli che chi scrive chiama “between albums”, i dischi che si collocano tra due release ingombranti. Più vicini a noi sono i Nirvana con Incesticide (1992), che è sì una raccolta di b-sides e monnezza uscita tra l’iconico Nevermind (1991) e In Utero (1993), ma ha un peso specifico che si fa sentire eccome.diesce nel 1973 dopo The Rise And Fall OfAnd The Spiders From Mars (1972) edi Diamond Dogs (1974), e rischia di rimanerne schiacciato. Eppuree il produttore e chitarrista Mick Ronson decidono di dare a ...

David Bowie: Aladdin Sane compie 50 anni, Let’s Dance 40. Le special edition per festeggiare WIRED Italia

Aladdin Sane represents the ideal travelogue of a European citizen who landed in the US, a land Bowie had always been fascinated by. The album cover features one of the most famous images of David ...