Al via le operazioni per abbattere l'orsa che ha ucciso il runner in Trentino (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Sono iniziate le attività per arrivare alla cattura e poi all'abbattimento di due orsi, la femmina 'Jj4' e il maschio 'Mj5', quest'ultimo da 340 chilogrammi. Stazza che potrebbe avere andare in corso alla problematica di non riuscire a entrare nelle trappole a tubo dislocate sul territorio. I dettagli sono stati resi noti nel corso di conferenza stampa a Trento da Raffaele De Col, dirigente generale del dipartimento protezione civile, foreste e fauna della Provincia. La priorità sarà data all'orsa 'Jj4' che ha ferito mortalmente il runner Andrea Papi la scorsa settimana a Caldes in Val di Sole, e poi a 'Mj5', animale che si sposta molto di frequente, nei confronti del quale Ispra ieri si è espressa in maniera favorevole all'abbattimento. La Provincia Autonoma di Trento resta in attesa per provvedimenti nei confronti dell'orso ... Leggi su agi (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Sono iniziate le attività per arrivare alla cattura e poi all'abbattimento di due orsi, la femmina 'Jj4' e il maschio 'Mj5', quest'ultimo da 340 chilogrammi. Stazza che potrebbe avere andare in corso alla problematica di non riuscire a entrare nelle trappole a tubo dislocate sul territorio. I dettagli sono stati resi noti nel corso di conferenza stampa a Trento da Raffaele De Col, dirigente generale del dipartimento protezione civile, foreste e fauna della Provincia. La priorità sarà data all''Jj4' che ha ferito mortalmente ilAndrea Papi la scsettimana a Caldes in Val di Sole, e poi a 'Mj5', animale che si sposta molto di frequente, nei confronti del quale Ispra ieri si è espressa in maniera favorevole all'abbattimento. La Provincia Autonoma di Trento resta in attesa per provvedimenti nei confronti dell'orso ...

