Al via la vendita dei biglietti per la finale tra Juventus e Roma

(Di giovedì 13 aprile 2023) A 52 giorni dalladi Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane è iniziata ladeiper la sfida trae Roma. Le grandi protagoniste delle ultime stagioni del calcio femminile italiano si contenderanno il trofeo – per la seconda volta consecutiva – nell’incontro che si disputerà domenica 4 giugno alle ore 16.30 allo Stadio Arechi di Salerno. I tagliandi della gara, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Salerno, potranno essere acquistati a partire da oggi presso le Agenzie Vivaticket abilitate e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it. Il costo del biglietto intero è di 5 euro, mentre i ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 4 giugno 2005) e gli Over 65 (nati prima del 4 giugno 1958) potranno assistere al match pagando il tagliando al prezzo ridotto di 1 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'edizione 2023 del Salone del Mobile di Milano segna il ritorno dei visitatori cinesi, dopo gli anni di stop dovut… - FIGCfemminile : ?????? ?????????? ???????????? ?????????????????? @fsitaliane ?? Aperta la vendita dei biglietti per ???? ???????????? #JuveRoma! Prezzi ridotti… - Chibuogwu_N : RT @FIGCfemminile: ?????? ?????????? ???????????? ?????????????????? @fsitaliane ?? Aperta la vendita dei biglietti per ???? ???????????? #JuveRoma! Prezzi ridotti per… - kulatevski : RT @FIGCfemminile: ?????? ?????????? ???????????? ?????????????????? @fsitaliane ?? Aperta la vendita dei biglietti per ???? ???????????? #JuveRoma! Prezzi ridotti per… - glooit : Il tribunale svizzero dà il via libera alla vendita della filiale europea di FTX leggi su Gloo… -

... e ciò a causa delle restrizioni di lunga data del Paese asiatico sulladi armi. Questa ... leggi anche Perché alla Cina non conviene la fine della guerra in Ucraina Da una parte troviamo la...... responsabile della struttura dopo l'esperienza alla guida del centro diStennio, e Rinaldo ... che ospitava un supermercato, l'anno scorso era stato messo in. Un'occasione perfetta per ...... che hanno preso ilnel dicembre 2021, in un progetto di sostegno alle aziende del Paese", ha ... a fronte di lunghe giacenze del prodotto in magazzino prima della".

Al via la vendita dei biglietti per le CEV Super Finals di Torino Federvolley

La famosa azienda di contenitori per cibo ha grosse difficoltà e rischia il fallimento: la vendita porta a porta non funziona più, la concorrenza è alta e la plastica un problema ...Al via il bando per l’assegnazione dei lavori dell’ex Mulino Boni: c’è tempo fino al 28 aprile alle ore 12.00 per le ditte che vogliono partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori di “Restauro ...