Al Maxxi di Roma fino al 16 aprile Lo Spiraglio | il festival dei film dedicati alla salute mentale

(Di giovedì 13 aprile 2023) Si tiene a, da venerdì 13 a lunedì 162023, presso Scena e la serata finale al– Museo nazionale delle arti del XXI secolo la tredicesima edizione de Lodella.Diretto da Federico Russo per la parte scientifica e da Franco Montini per quella artistica e promosso daCapitale e dal Dipartimentodella Asl1 in collaborazione con il– Museo nazionale delle arti del XXI secolo e con Scena, lo spazio cinema della Regione Lazio, il‘Lo’ si conferma come appuntamento immancabile per capire, pensare e conoscere a fondo il mondo della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Docomomo_ITA : #ModernHeritage #modernarchitecture #bbpr #FocusOn Narrare la città: i BBPR al Castello Sforzesco 13.04.2023 | Or… - culture_roma : Quattro appuntamenti per celebrare la fotografa #NanGoldin, gli architetti #PieroBottoni e #FrankGehry e l’attivist… - brinda_con_me : RT @Roma: Torna #LoSpiraglio FilmFestival. Dal 13 al 16/4 presso SCENA, spazio #cinema della @RegioneLazio, e @Museo_MAXXI la 13a edizione… - 2023LG : RT @Roma: Torna #LoSpiraglio FilmFestival. Dal 13 al 16/4 presso SCENA, spazio #cinema della @RegioneLazio, e @Museo_MAXXI la 13a edizione… - RomaSette : ?? Torna a Roma 'Lo Spiraglio' Filmfestival, dal 13 al 16 aprile presso SCENA e MAXXI: appuntamento immancabile per… -

Nico Vascellari, che ha appena donato una sua opera, Falena , alla Triennale e aldi, dialoga con i giornalisti e curatori Damiano Gullì, Gea Politi e Cristiano Seganfreddo. Intanto, in ......da Federico Russo per la parte scientifica e da Franco Montini per quella artistica e promosso daCapitale e dal Dipartimento Salute Mentale della ASL1 in collaborazione con il- ..., presso lo spazio SCENA e il Museo(in quest'ultimo solo la giornata finale), si svolge dal 13 al 16 aprile Lo Spiraglio , Filmfestival sulla salute mentale , giunto alla sua XIII edizione.

Il tempo ritrovato MAXXI

Dal 13 aprile al 25 maggio, Fondazione Cinema per Roma e MAXXI Museo Nazionale delle arti del XXI secolo realizzeranno, presso l’Auditorium del MAXXI (via Guido Reni 4A, Roma), la rassegna “Ritratti ...A Roma, presso lo spazio SCENA e il Museo MAXXI (in quest’ultimo solo la giornata finale), si svolge dal 13 al 16 aprile Lo ...