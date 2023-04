Aiutarli a casa loro? La ricetta di Interlife come risposta alle crisi migratorie: più sviluppo e meno migrazioni per superare la retorica (Di giovedì 13 aprile 2023) Al via una campagna di sensibilizzazione nazionale sulle reti Sky e su i canali Discovery. Scopri il Toolkit Interlife ch emoltiplica la solidarietà: guarda il video Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 13 aprile 2023) Al via una campagna di sensibilizzazione nazionale sulle reti Sky e su i canali Discovery. Scopri il Toolkitch emoltiplica la solidarietà: guarda il video

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudio_ripoli : RT @MRambo29: 'Il #governo stanzia 5 milioni' per costruire nuove strutture d'accoglienza per i #migranti. Non li stanzia per aiutarli a ca… - NuovoSuT : @Edo_FestaRovera @Cucinoio1 @fratotolo2 'Aiutarli a casa loro' non fa(rebbe) altro che aumentare le partenze. Vanno… - SuperRStefY : @RunAtOnce Ti comunico che non possiamo accogliere 1 miliardo di persone. Bisogna aiutarli a casa loro, ripeto aiutarli non sfruttarli... - SorryNs : RT @MRambo29: 'Il #governo stanzia 5 milioni' per costruire nuove strutture d'accoglienza per i #migranti. Non li stanzia per aiutarli a ca… - kiaracarta : A pasquetta dei turisti erano rimasti bloccati nella strada davanti a casa dei miei che è stretta e loro avevano un… -