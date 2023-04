Air – La storia del grande salto, la vera vicenda che ha ispirato il film (Di giovedì 13 aprile 2023) Allacciate le cinture ma soprattutto le scarpe. Perché la storia vera dietro Air – la storia del grande salto è un viaggio pieno di bivi e scorciatoie tutte da raccontare. Il nuovo film di Ben Affleck, per chi non lo sapesse, racconta la creazione del brand sportivo più iconico di sempre: Air Jordan. Brand della Nike legato alla figura del sommo Michael Jordan, associato per antonomasia all’omonimo modello di scarpe da ginnastica (che oggi produce capi sportivi di qualsiasi tipo). Siamo nel 1984, la divisione basket di casa Nike non se la passa benissimo. All’epoca il brand che dominava i parquet dell’NBA era Converse. Nel film di Ben Affleck (che interpreta il co-fondatore della Nike Phil Knight) la svolta arriva grazie a Sonny Vaccaro (che in Air ha il volto di Matt ... Leggi su screenworld (Di giovedì 13 aprile 2023) Allacciate le cinture ma soprattutto le scarpe. Perché ladietro Air – ladelè un viaggio pieno di bivi e scorciatoie tutte da raccontare. Il nuovodi Ben Affleck, per chi non lo sapesse, racconta la creazione del brand sportivo più iconico di sempre: Air Jordan. Brand della Nike legato alla figura del sommo Michael Jordan, associato per antonomasia all’omonimo modello di scarpe da ginnastica (che oggi produce capi sportivi di qualsiasi tipo). Siamo nel 1984, la divisione basket di casa Nike non se la passa benissimo. All’epoca il brand che dominava i parquet dell’NBA era Converse. Neldi Ben Affleck (che interpreta il co-fondatore della Nike Phil Knight) la svolta arriva grazie a Sonny Vaccaro (che in Air ha il volto di Matt ...

