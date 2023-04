Aida Yespica sbarca su OnlyFans | che contenuti pubblicherà? Quanto costa abbonarsi?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 13 aprile 2023) Non ne sentivamo parlare da un po’, ma adesso è tornata sulla cresta dell’onda., showgirl venezuelana apre un account: ecco cosa farà ecosterà. Nuovamente lontana dalla TV dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip nel 2018,è appenata su, noto social per condividere immagini osé e più private per monetizzazione. A dichiararlo è stata la soubrette stessa su Instagram, che ha scritto nella sua biografia: “100% venezuelana, living in Milan. Chattiamo. Sono eccitata di condividere la mia vita privata con voi”. Una didascalia che stuzzica parecchio l’attenzione dei suoi followers. Ma quali? Abbonamento mensile e ...