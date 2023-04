Ahsoka | David Tennant e Wes Chatham nel cast della nuova serie di Star Wars

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sonocoseserie : #Ahsoka: il trailer conferma la presenza di David Tennant nel cast - infoitcultura : Ahsoka: il trailer conferma la presenza di David Tennant nel cast - badtasteit : #Ahsoka - Il trailer conferma la presenza di #DavidTennant nel cast - Tech_Gaming_it : Star Wars: Ahsoka uscirà in Agosto. La serie è scritta e diretta da David Filoni, ambientata 5 anni dopo Il ritorno… -

...stato infatti mostrato il trailer di, serie TV che riporterà Rosario Dawson nei panni del guerriero Jedi. Adesso Deadline ha riportato di altre due aggiunte al cast. Stiamo parlando di...Un grande ritorno nell'universo di Star Wars per la serie suTano, l'amato personaggio interpretato da Rosario ...... il duo dietro Everything Everywhere All at Once , e il regista di The Green KnightLowery . ... due delle menti di Star Wars dietro The Mandalorian , The Book of Boba Fett e. - Pubblicità ...

Ahsoka: David Tennant interpreterà Huyang Lega Nerd

Dopo il super emozionante Trailer, ecco che arrivano altre conferme per la serie Ahsoka. Deadline ha infatti confermato che Wes Chatham (Hunger Games, ...Annunciati due novi ingressi nel cast di Ahsoka, attesissima serie TV che vedrà Rosario Dawson nuovamente nei panni del personaggio creato da Dave Filoni.