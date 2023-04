Aggredito il giocatore del Benevento Roko Jureskin: pugno al volto mentre è in auto. Lui denuncia in Questura (Di giovedì 13 aprile 2023) Un pugno al volto mentre è in auto. Il giocatore croato Roko Jureskin è stato Aggredito martedì 11 aprile, a Benevento, da tre persone, la cui identità, al momento, è ignota. Ieri il centrocampista è stato in Questura per presentare la denuncia relativa all’aggressione. Da quanto si è appreso finora, Jureskin era all’incrocio tra viale degli Atlantici e via Meomartini, a bordo della propria auto, quando è stato fermato da tre persone e, senza motivo, picchiato. Il 22enne è stato medicato dai medici del Benevento Calcio, poi è rientrato a casa. L’Associazione Italiana Calciatori ha espresso in una nota “incondizionata solidarietà e vicinanza al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Unalè in. Ilcroatoè statomartedì 11 aprile, a, da tre persone, la cui identità, al momento, è ignota. Ieri il centrocampista è stato inper presentare larelativa all’aggressione. Da quanto si è appreso finora,era all’incrocio tra viale degli Atlantici e via Meomartini, a bordo della propria, quando è stato fermato da tre persone e, senza motivo, picchiato. Il 22enne è stato medicato dai medici delCalcio, poi è rientrato a casa. L’Associazione Italiana Calciatori ha espresso in una nota “incondizionata solidarietà e vicinanza al ...

