After: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 2 (Di giovedì 13 aprile 2023) After: trama, cast e streaming del film su Rai 2 Questa sera, giovedì 13 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda After, film del 2019 diretto da Jenny Gage. È una pellicola sentimentale, basata sull’omonimo romanzo del 2014 scritto da Anna Todd. Il film vede come protagonisti Josephine Langford nel ruolo di Tessa Young, una riservata studentessa universitaria che inizia una relazione turbolenta con il misterioso e complicato Hardin Scott, interpretato da Hero Fiennes Tiffin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Tessa Young è una giovane studentessa di diciannove anni pronta a intraprendere una nuova avventura iniziando l’Università che ha sempre sognato, la Washington Central University. Farà amicizia con la sua compagna di stanza Steph e con Landon ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023): trama, cast e streaming delsu Rai 2 Questa sera, giovedì 13 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va indel 2019 diretto da Jenny Gage. È una pellicola sentimentale, basata sull’omonimo romanzo del 2014 scritto da Anna Todd. Ilvede come protagonisti Josephine Langford nel ruolo di Tessa Young, una riservata studentessa universitaria che inizia una relazione turbolenta con il misterioso e complicato Hardin Scott, interpretato da Hero Fiennes Tiffin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Tessa Young è una giovane studentessa di diciannove anni pronta a intraprendere una nuova avventura iniziando l’Università che ha sempre sognato, la Washington Central University. Farà amicizia con la sua compagna di stanza Steph e con Landon ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gojden_ : da quando sono entrate quelle 'due' persone nel gruppo after napoli tutto è andato in decadenza - g0ldrry : ho vinto tutto con l’after sex photo - FvckThisB1tch : @sonomarvin Secondo me c'è una minima possibilità dopo tutto sto parlare di Strobo. Oppure la metterà come canzone pre-show o After - marcoale95 : Il day after se lo prendono tutto gli italiani. Barella è super, Bastoni entra in entrambe le reti, Acerbi torna a… - h1_hoon : sempre nel mio cocktail io sempre in after sono tutto rotto perché non vieni a dirmelo all'orecchio è tutto a posto… -