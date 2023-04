Afghanistan | vietato alle donne mangiare all’aperto L’ennesima restrizione dei talebani

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il governo talebano continua ad aumentare divieti e restrizioni per lein. L’ultimo decreto è vietarediper evitare “mescolanza di genere” nei luoghi pubblici, come ha fatto sapere il governo talebano alla stampa. Adesso, per volere dei, lee le famiglie non potranno accedere ai ristorantinella provincia nord-occidentale di Herat, in, che però rimarranno aperti agli uomini. Si tratta dell’ultimo dei tantissimi divieti che il governo talebano ha attuato nel Paese dopo la presa di potere nell’agosto 2021. Dopo essere state escluse da scuole, lavoro, università e lavori pubblici, ora lesi vedono tagliare fuori ...

Le donne non potranno più accedere ai ristoranti all’aperto di Herat per volere del governo talebano. Alle ragazze sarà vietato anche lavorare per la missione Onu in Afghanistan.Nuove restrizioni per le donne afghane. D'ora in poi alle donne in Afghanistan saranno vietati i ristornati all’aperto.