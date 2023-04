Affare Osimhen | la Turris rompe il silenzio su Manzi | retroscena sulla valutazione di mercato

(Di giovedì 13 aprile 2023) Nelle scorse ore ha fatto scalpore la notizia secondo cui nei giorni scorsi nella sede dellaci sarebbe stato un blitz da parte della Guardia di Finanza per acquisire la documentazione relativa al tesseramento e alla cessione di Claudio, uno dei calciatori coinvolti nell’. La trattativa che portò il nigeriano dal Lille al Napoli è finita sotto la lente degli investigatori, che continuano ad acquisire materiale utile al proseguimento delle indagini. Intanto, la stessain queste ore ha rotto il, pubblicando un comunicato per chiarire la propria posizione in merito., il comunicato dellasuDi seguito, la nota ufficiale diffusa dalla società di ...

Tra queste, quella di Napoli, che si è mossa sull', perquisendo gli uffici della Turris per accertare il valore di Claudio Manzi, uno dei giovani inseriti nella trattativa. Ma come già ...NAPOLI - Claudio Manzi sarebbe un uomo qualunque, se non si fosse trovato suo malgrado in unpiù grosso di lui : 23 anni da compiere a giugno, una onesta carriera nel calcio, adesso una ......Il difensore, ora in forza alla Virtus Entella, è tra le contropartite tecniche inserite nell'Napoli - Lille per Victor. Questa la nota dei Corallini: 'In merito a notizie riportate da ...

Napoli, proseguono le indagini sull'affare Osimhen: perquisita la sede della Turris di Torre del Greco Open

