AEW | Young Bucks già di ritorno e l’Elite mette in fuga il BCC

(Di giovedì 13 aprile 2023) Nell’ultimo mese il Blackpool Combat Club è diventato un problema per tutti, ma in particolare per, presa di mira e distrutta più volte nonostante il riavvicinamento con Adam Page, pronto a dare una mano a Kenny Omega e gli. Proprio i fratelli Jackson sono stati assenti qualche settimana dopo che il BCC ha infortunato Matt Jackson. Un infortunio in storyline per mascherare quello reale, con Matt che ha rischiato di rimanere a lungo lontano dal ring a causa di uno strappo al bicipite, ma al posto dell’operazione ha optato per una terapia conservativa che sembra aver dato ottimi frutti riducendo di gran lunga i tempi di recupero. Il BCC in ritirata Kenny Omega con un video da casa sua ha confermato la sua assenza da Dynamite, dicendosi però pronto a prendersi una rivincita assieme agli ...

