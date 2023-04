AEW | CM Punk è pronto a tornare | si sta già pensando alle date e agli avversari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : AEW: Aggiornamenti sul possibile ritorno di CM Punk - SpazioWrestling : AEW: CM Punk trolla i fan su un suo possibile ritorno #AEW #CMPunk - Zona_Wrestling : AEW: Aggiornamenti sullo status di CM PUNK in AEW - TSOWrestling : Presto il ritorno di CM Punk in #AEW? #TSOW // #TSOS - airgibbo : @Spriv0Zalp però a parte un rientro di Punk immagino debbano trovare un modo per attirare anche un po' di fan mains… -

Mancano alcuni incontri storici avvenuti contro avversari ora passati alla(pensiamo, in particolare, agli scontri con CMe Daniel Bryan), ma ovviamente sarebbe stato difficile fare ...

CM Punk vuole tornare in AEW, e sta pensando a dei piani con ... The Shield Of Wrestling

AEW recently announced the 6/21 Dynamite will take place in Chicago. Plans are reportedly in place for CM Punk to return to AEW this summer. Fightful is reporting that Punk is expected back in time ...Il ritorno di CM Punk potrebbe giocare un ruolo fondamentale in merito a questa possibile brand extension che potrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi. Divisione dei roster in AEW Secondo quanto ...