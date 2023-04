AEW | Aggiornamenti sulla situazione contrattuale di Kenny Omega

(Di giovedì 13 aprile 2023)è senza ombra di dubbio uno dei nomi di punti della AEW. Oltre ad essere stato uno dei principali responsabili della nascita della federazione, il canadese è stato protagonista sin dalla prima puntata di Dynamite, e sembrava assurdo pensare potesse decidere di allontanarsi da Jacksonville. Eppure nelle ultime settimane erano emersi diversi rumor riguardo unaincerta per il wrestler canadese, e lo stesso cleaner aveva rilasciato interviste ambigue riguardo il suo futuro nel mondo del wrestling. Dave Meltzer ha fatto chiarezzaattualedi, che ad oggi è comunque parte integrante di una delle storyline principali della AEW. “Vi è stata un’estensione, ma nessun nuovo ...

In casa AEW continua a tenere banco la situazione legata al contratto di Kenny Omega, che non ha rinnovato il suo accordo in scadenza: di recente la compagnia di Tony Khan ha congelato il suo ...Gli Aussie Open lotteranno nella puntata di AEW Rampage di questo venerdì, dove difenderanno i loro titoli di coppia IWGP.