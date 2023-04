Addio alla stilista Mary Quant, la "mamma della minigonna" (Di giovedì 13 aprile 2023) E’ morta all’età di 93 anni la stilista britannica Mary Quant , nota soprattutto per essere stata la « mamma della minigonna ». In un comunicato diffuso dalla famiglia si legge che si è spenta... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 aprile 2023) E’ morta all’età di 93 anni labritannica, nota soprattutto per essere stata la «». In un comunicato diffuso dfamiglia si legge che si è spenta...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Ci ha lasciati Julia Ituma, promessa azzurra della pallavolo. Il mondo dello sport è in lutto. ??… - Agenzia_Ansa : Addio alla stilista britannica Mary Quant, la 'mamma della minigonna'. Aveva 93 anni. Grazie a Quant nella second… - quemper_annick : RT @Agenzia_Ansa: Addio alla stilista britannica Mary Quant, la 'mamma della minigonna'. Aveva 93 anni. Grazie a Quant nella seconda metà… - Giuspio0823 : RT @Coninews: Ci ha lasciati Julia Ituma, promessa azzurra della pallavolo. Il mondo dello sport è in lutto. ?? - _mau_ra : RT @Coninews: Ci ha lasciati Julia Ituma, promessa azzurra della pallavolo. Il mondo dello sport è in lutto. ?? -