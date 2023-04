Addio a Mary Quant | la stilista che ha inventato la minigonna

(Di giovedì 13 aprile 2023) Muore a 93 anni la celebrebritannica, pioniera di importanti innovazioni che cambiarono il mondo della moda femminile, conosciuta principalmente per averla, capo di abbigliamento rivoluzionario e grande protagonista della Swinging London. La fashion designer nacque nel 1930 a Blackheath, un quartiere della periferia londinese. Aprì il primo Bazaar nel 1963, lungo la King’s Road, principale luogo di ritrovo della Swinging London, movimento che si riferisce alla metamorfosi sviluppatasi durante il corso degli Anni ’60 nei settori di moda, cinema, arte e musica britannica. All’avanguardia e fortemente proiettata verso il futuro,conquista un ruolo fondamentale nella lotta per l’emancipazione femminile proprio grazie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Addio alla stilista britannica Mary Quant, la 'mamma della minigonna'. Aveva 93 anni. Grazie a Quant nella second… - repubblica : Mary Quant è morta, addio all'inventrice della minigonna [di Serena Tibaldi] - ilriformista : Addio alla 'mamma della minigonna', la stilista che con la sua invenzione ha rivoluzionato la moda e la società. Av… - patty_cav : RT @Agenzia_Ansa: Addio alla stilista britannica Mary Quant, la 'mamma della minigonna'. Aveva 93 anni. Grazie a Quant nella seconda metà… - ABkualcosa : Addio a Mary Quant ???? -

BarbaraQuant, questo il suo nome completo, nacque a Blackheath l'11 febbraio 1934 in un sobborgo di Londra da due professori gallesi, che per la loro amata figlia sognavano un tranquillo futuro ...Tutte le altre informazioni e i dettagli sui tamponi in corso verranno date durante il punto stampa delle 18.30 presso la Sala trasparenza della […] Navigazione articoliQuant ...I capelli lunghi, i Beatles e le minigonne indossate con gli stivali bianchi. Erano questi i tre pilastri dell'anticonformismo britannico negli anni '60. A 93 anni si è spenta oggiQuant, l'inventrice di capi e accessori di abbigliamento che fecero la storia: minigonne e collant segnarono il distacco degli anni '60 dai clichè della moda legati ancora al dopoguerra. Era nata ...

Addio a Mary Quant, la 'mamma della minigonna' - Lifestyle Agenzia ANSA

Si riparte da 'True Detective: Night Country' fra ghiacci e misteri. Il padre della serie estromesso. E McCounaughey-Harrelson Insieme ma altrove ...Oggi, 13 aprile, è venuta a mancare una delle donne che più ha fatto la storia dell’emancipazione femminile al mondo. Si tratta di Mary Quant, stilista londinese che negli anni ’60 decise di dare ...