Addio a Mary Quant | forse più importante dei Beatles e di Che Guevara

(Di giovedì 13 aprile 2023) Dame BarbaraPlunket Greene , al secolo, è morta nella sua casa nel Surrey alla veneranda età di 93 anni. Chissà se le capitava ancora di indossare una minigonna. Non è una battuta, ...

Quant resterà per sempre la nostra stilista preferita perché è stata anche protagonista di una moda a basso costo, alla portata di tutte e tutti. Quando era studente,Quant esprimeva già ...La vita diQuantQuant è nata nel 1930 a Blackheath, un quartiere alla periferia di Londra, in Inghilterra. Dopo aver studiato arte all'università, ha iniziato la carriera nella moda negli ...L'intuizione diQuant fu quella di fare indossare la minigonna a Twiggy Lawson all'anagrafe Lesley Hornby, una modella diciassettenne ex shampista. Twiggy (ovvero, grissino) con il suo fisico ...

Oggi, 13 aprile, è venuta a mancare una delle donne che più ha fatto la storia dell'emancipazione femminile al mondo. Si tratta di Mary Quant, stilista londinese che negli anni '60 decise di dare ...