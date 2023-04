Addio a Craig Breen: il saluto dei colleghi (Di giovedì 13 aprile 2023) Un 13 aprile scioccante per il mondo non solo dei rally, ma anche per tutto l'automobilismo. Craig Breen , 33enne pilota Hyundai , è deceduto in seguito ad un incidente nel corso di un test in Croazia. Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 13 aprile 2023) Un 13 aprile scioccante per il mondo non solo dei rally, ma anche per tutto l'automobilismo., 33enne pilota Hyundai , è deceduto in seguito ad un incidente nel corso di un test in Croazia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... L231 : RT @Rizzoli_Lizard: Oggi è il giorno ideale per regalare e regalarsi un bel fumetto! È arrivata in libreria la nuova collana dei tascabili… - nicorizzotti : RT @PButtafuoco: Altro che monopattino. Addio a Craig Breedlove, più veloce del vento, il primo nella storia a raggiungere 500 mph e 600 mp… - FumodiChina : RT @Rizzoli_Lizard: Oggi è il giorno ideale per regalare e regalarsi un bel fumetto! È arrivata in libreria la nuova collana dei tascabili… - Rizzoli_Lizard : Oggi è il giorno ideale per regalare e regalarsi un bel fumetto! È arrivata in libreria la nuova collana dei tascab… - LDO_Fondazione : RT @PButtafuoco: Altro che monopattino. Addio a Craig Breedlove, più veloce del vento, il primo nella storia a raggiungere 500 mph e 600 mp… -

Addio Craig Breen, protagonista del Mondiale Rally Corse di Moto Addio a Craig Breen: il saluto dei colleghi La Hyundai del pilota irlandese ha colpito un palo della luce uscendo di strada durante una prova privata Una notizia tragica è arrivata dalla Croazia, dove in questi… Leggi ... Addio Craig Breen, protagonista del Mondiale Rally Il mondo dell’automobilismo sotto shock per la morte di Craig Breen, il pilota irlandese ed ormai italiano d’adozione visto che viveva da anni in Lombardia con Tamara Molinaro, sua compagna e pilota. La Hyundai del pilota irlandese ha colpito un palo della luce uscendo di strada durante una prova privata Una notizia tragica è arrivata dalla Croazia, dove in questi… Leggi ...Il mondo dell’automobilismo sotto shock per la morte di Craig Breen, il pilota irlandese ed ormai italiano d’adozione visto che viveva da anni in Lombardia con Tamara Molinaro, sua compagna e pilota.