AD Culture Club, l'evento di AD Italia al Salone del Mobile (Di giovedì 13 aprile 2023) I protagonisti del mondo del design, dell'architettura e della creatività tornano a Milano. Un'occasione che AD Italia celebra dal 18 al 23 aprile con AD Culture Club 2023, sei giorni di talk digitali con approfondimenti esclusivi. Il talento, l'heritage, la circolarità, l'interdisciplinarietà. Sono solo alcune delle tematiche di AD Culture Club 2023, un format unico, un'incursione nel mondo della progettazione. AD Italia organizza sei giornate di talk, un viaggio attraverso la visione creativa di architetti, designer, artisti e talent scout che stanno riscrivendo gli scenari contemporanei. Conversazioni intime, fresche e immediate per scoprire un punto di vista unico sul Salone e sul futuro dell'abitare. I talk si potranno seguire sul profilo Instagram di AD ...

