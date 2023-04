Acquisizione del Man Utd: Supporters’ Trust chiede una rapida conclusione con “grande preoccupazione” sollevata (Di giovedì 13 aprile 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Il Manchester United Supporters’ Trust (MUST) ha espresso “grande preoccupazione” in seguito alle segnalazioni di un ulteriore ritardo nei colloqui di Acquisizione in corso del club. Lo United ha annunciato a novembre che i suoi proprietari, la famiglia Glazer, stavano esplorando opzioni tra cui una potenziale vendita. Dopo la scadenza di un termine per la manifestazione di interesse, una seconda scadenza di marzo è stata prorogata di alcuni giorni e, mentre quella era ampiamente considerata la fase finale prima della selezione di un offerente preferito, è stato riferito che una terza fase è ora in corso . L’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus ha annunciato mercoledì che si sarebbe ritirato dal processo, etichettando la situazione come “una ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 13 aprile 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Il Manchester United(MUST) ha espresso “” in seguito alle segnalazioni di un ulteriore ritardo nei colloqui diin corso del club. Lo United ha annunciato a novembre che i suoi proprietari, la famiglia Glazer, stavano esplorando opzioni tra cui una potenziale vendita. Dopo la scadenza di un termine per la manifestazione di interesse, una seconda scadenza di marzo è stata prorogata di alcuni giorni e, mentre quella era ampiamente considerata la fase finale prima della selezione di un offerente preferito, è stato riferito che una terza fase è ora in corso . L’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus ha annunciato mercoledì che si sarebbe ritirato dal processo, etichettando la situazione come “una ...

