Acquario (Di giovedì 13 aprile 2023) Persone di tutti i sessi provano l’impulso di migliorare la loro bellezza originaria con interventi estetici. Io non lo faccio, ma tifo per chi usa il proprio corpo per esperimenti artistici. Allo stesso tempo, sono un grande fan di chi si... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 13 aprile 2023) Persone di tutti i sessi provano l’impulso di migliorare la loro bellezza originaria con interventi estetici. Io non lo faccio, ma tifo per chi usa il proprio corpo per esperimenti artistici. Allo stesso tempo, sono un grande fan di chi si... Leggi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Nikita, questa sera le sorprese per te iniziano così, con un tenero tour nell'Acquario di #GFVIP ?? - illustratony : RT @SuonoMetallico: Acquario: Ogni tanto concedetevi una cena romantica a due. Urano però suggerisce di evitare i locali dove gli animali n… - MusicTvOfficial : Da venerdì 14 aprile “Acquario & Scorpione”, il nuovo singolo della cantautrice #Nane’. A caratterizzare il brano u… - oflovenlifericc : Non so se la mia è recidività ma ho Sole, Luna, Venere, Urano e Nettuno in Acquario ?? - autoritadac : RT @autoritadac: Gestione delle risorse idriche e difesa del territorio- La sfida della digitalizzazione', il convegno organizzato da #Aut… -