Abbonati 2022-23: richiesta pass park per Sassuolo-Juventus (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Sassuolo Calcio comunica che da venerdì 14 aprile dalle 9.00 alle 15.00, i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento alla Stagione 22/23 potranno richiedere, fino ad esaurimento posti, un pass parcheggio per la partita Sassuolo-Juventus, in programma Domenica 16 Aprile alle 18.00 al Mapei Stadium. Il pass permetterà di accedere al parcheggio situato in Via Duo a Reggio Emilia. La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail a info@Sassuolocalcio.it, allegando copia della propria SassuoloCard e tagliando segnaposto dell’abbonamento. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute in anticipo od oltre l’orario sopra indicato. In caso di mancata risposta la domanda è da considerarsi non accettata. Fonte articolo e foto: ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 13 aprile 2023) IlCalcio comunica che da venerdì 14 aprile dalle 9.00 alle 15.00, i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento alla Stagione 22/23 potranno richiedere, fino ad esaurimento posti, unparcheggio per la partita, in programma Domenica 16 Aprile alle 18.00 al Mapei Stadium. Ilpermetterà di accedere al parcheggio situato in Via Duo a Reggio Emilia. Ladovrà essere inviata esclusivamente via e-mail a info@calcio.it, allegando copia della propriaCard e tagliando segnaposto dell’abbonamento. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute in anticipo od oltre l’orario sopra indicato. In caso di mancata risposta la domanda è da considerarsi non accettata. Fonte articolo e foto: ...

