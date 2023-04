“Abbiamo fatto di tutto”. Oriana Marzoli, la confessione su Daniele Dal Moro dopo il GF Vip (Di giovedì 13 aprile 2023) GF Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dove eravamo rimasti? La storia tra la modella venezuelana, la cui popolarità ha subito un’impennata in Italia dopo la partecipazione al reality con Alfonso Signorini, ha appassionato il pubblico. E continua a farlo. In tanti ricordano che tra i due dentro la Casa le cose non sono andate sempre bene. Anzi, tutt’altro. Ad un certo punto le chiacchierate di Daniele con lo psicologo avevano raggiunto la soglia “ALLARME ROSSO”. E non è un caso se proprio lui è stato squalificato, anche a seguito dell’intervento di Pier Silvio Berlusconi, e ha dovuto abbandonare il loft di Cinecittà e i sogni di gloria. Questa, assieme al premio di 100mila euro, è andata all’influencer Nikita Pelizon che ha sbaragliato la concorrenza nonostante fosse rimasta ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) GF Vip,Daldove eravamo rimasti? La storia tra la modella venezuelana, la cui popolarità ha subito un’impennata in Italiala partecipazione al reality con Alfonso Signorini, ha appassionato il pubblico. E continua a farlo. In tanti ricordano che tra i due dentro la Casa le cose non sono andate sempre bene. Anzi, tutt’altro. Ad un certo punto le chiacchierate dicon lo psicologo avevano raggiunto la soglia “ALLARME ROSSO”. E non è un caso se proprio lui è stato squalificato, anche a seguito dell’intervento di Pier Silvio Berlusconi, e ha dovuto abbandonare il loft di Cinecittà e i sogni di gloria. Questa, assieme al premio di 100mila euro, è andata all’influencer Nikita Pelizon che ha sbaragliato la concorrenza nonostante fosse rimasta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bobogiac : Cioè giuro che chi rompe adesso, dopo le promesse che abbiamo fatto fin dalla campagna elettorale, per un progetto… - RaiNews : 'Ho fatto i nomi, ora niente sconti'. Il fratello di Emanuela Orlandi ascoltato 8 ore in Vaticano. Dopo 40 anni, s… - AntoVitiello : #Pioli dopo #MilanNapoli: “Abbiamo fatto una partita da #Champions. C’è un pochettino il rammarico per non aver sfr… - giprr89 : @vero_fiero @capuanogio Non abbiamo vinto xke non abb mai avuto proprietà forti, con soldi e media a soldo. Ora abb… - EgMamigs : RT @sunstateofmind_: Questo fatto che riescano a mentire spudoratamente travisando la realtà dei fatti,nonostante abbiano il VIDEO DAVANTI… -