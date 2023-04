A Udine Bunker | rifugio dell’arte

(Di giovedì 13 aprile 2023) Inaugura il 14 aprile nella galleria dello Make Spazio Espositivo di(via Manin 6/A) il progetto artistico e divulgativo curato da Arianna Romano e dall’Associazione Espressione Est APS, dedicato al tema della gentrificazione.è il titolo dell’iniziativa articolata in performance, installazioni e una conferenza spalmati nell’arco di un mese e mezzo trae Trieste che concretizza il progetto incentrato sul tema della gentrificazione con il caso studio di Berlino ideato dalla stessa associazione a partire dal 2022 con incontri, proiezioni e ospiti. Il 14 aprile alle ore 18 si terrà al Make Spazio Espositivo l’inaugurazione del progetto. La galleria ospita fino al 22 aprile l’anteprima della mostra con l’installazione temporanea di videoarte Gentrification: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mmmi_it : RT @euroregionenews: BUNKER: Il 14 e il 22 aprile due eventi inaugurali a Udine per l'articolato progetto 'Bunker: rifugio dell'arte' di… - euroregionenews : BUNKER: Il 14 e il 22 aprile due eventi inaugurali a Udine per l'articolato progetto 'Bunker: rifugio dell'arte' d… - nordest24 : Il 14 aprile inaugura a Udine il progetto Bunker, rifugio dell'arte

