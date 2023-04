«A San Siro l’eco della vecchia Serie A che governava il mondo. Milan e Napoli solo due comete?» (New York Times) (Di giovedì 13 aprile 2023) “Se i tifosi chiudessero gli occhi subito dopo il gol e lasciassero che il rumore li investisse, tutte le urla, le canzoni e i cori si fondessero improvvisamente con il muro di suoni che riempiva ogni spazio all’interno di San Siro, l’avrebbero riconosciuto immediatamente. Ecco come suonava ai bei vecchi tempi”. Il New York Times racconta Milan-Napoli dal punto di vista dello stadio, del pubblico, dei tifosi. Scrive che quello spettacolo sugli spalti risultava quasi “cacofonico”, “come un vecchio amico, un’eco dell’epoca in cui il calcio italiano governava il mondo e il Milan governava il calcio italiano”. Il punto è che, scrive il Nyt, “il calcio italiano non ha più serate così” da un bel po’. Ma adesso “c’è la sensazione che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) “Se i tifosi chiudessero gli occhi subito dopo il gol e lasciassero che il rumore li investisse, tutte le urla, le canzoni e i cori si fondessero improvvisamente con il muro di suoni che riempiva ogni spazio all’interno di San, l’avrebbero riconosciuto immediatamente. Ecco come suonava ai bei vecchi tempi”. Il Newraccontadal punto di vista dello stadio, del pubblico, dei tifosi. Scrive che quello spettacolo sugli spalti risultava quasi “cacofonico”, “come un vecchio amico, un’eco dell’epoca in cui il calcio italianoile ilil calcio italiano”. Il punto è che, scrive il Nyt, “il calcio italiano non ha più serate così” da un bel po’. Ma adesso “c’è la sensazione che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ??? La coreografia spettacolare a San Siro per #MilanNapoli #ChampionsLeague - PietroMazzara : Lo spettacolo di San Siro ???? - Inter : Mancano solo ???? giorni a un'altra notte di calcio ???? Ci vediamo a San Siro per #InterMonza ??? #ForzaInter - nicolamariani6 : RT @NicoSchira: Post partita rovente ieri a San Siro. In mix zone scatta la contestazione di alcuni colleghi di #Napoli all’indirizzo del d… - SavingSpalletti : @mattia_casillo @Ris__20 questo è poco ma sicuro, però rendiamoci conto dell'impresa titanica che abbiamo fatto a S… -