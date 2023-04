A Positano una mostra dedicata al talento di Massimo Capodanno (Di giovedì 13 aprile 2023) Sarà inaugurata il prossimo 15 aprile la mostra «Retrospettiva. Massimo Capodanno». L’esposizione, ideata dall’artista scomparso lo scorso anno, riunisce oltre 50 scatti fotografici realizzati nel corso della sua vita, mescolando le migliori immagini del fotoreporter dell’Ansa con quelle realizzate nella sua vita privata. Il progetto, realizzato con il Patrocinio culturale del Comune di Positano, vuole rendere omaggio alla passione che legava Capodanno alla fotografia e far conoscere al pubblico il suo grande lavoro. Sullo sfondo, il legame indissolubile con la macchina fotografica, compagna di viaggio senza tempo, e Positano, città di adozione dove ha vissuto fino al suo ultimo giorno. Un lungo viaggio riassunto in questa mostra che racconta la storia e i costumi di ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 aprile 2023) Sarà inaugurata il prossimo 15 aprile la«Retrospettiva.». L’esposizione, ideata dall’artista scomparso lo scorso anno, riunisce oltre 50 scatti fotografici realizzati nel corso della sua vita, mescolando le migliori immagini del fotoreporter dell’Ansa con quelle realizzate nella sua vita privata. Il progetto, realizzato con il Patrocinio culturale del Comune di, vuole rendere omaggio alla passione che legavaalla fotografia e far conoscere al pubblico il suo grande lavoro. Sullo sfondo, il legame indissolubile con la macchina fotografica, compagna di viaggio senza tempo, e, città di adozione dove ha vissuto fino al suo ultimo giorno. Un lungo viaggio riassunto in questache racconta la storia e i costumi di ...

