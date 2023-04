A Monte - Carlo la 13ma 'semi' italiana nei 1000: Sinner - Musetti primo derby nei quarti (Di giovedì 13 aprile 2023) Comunque vada, a Monte - Carlo un italiano giocherà per la tredicesima volta la semifinale in un Masters 1000 , il circuito creato dall'Atp a partire dal 1990. Domani sarà un venerdì storico per l'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Comunque vada, aun italiano giocherà per la tredicesima volta lafinale in un Masters, il circuito creato dall'Atp a partire dal 1990. Domani sarà un venerdì storico per l'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : ?? Magico Muso ?? Vittoria in rimonta sul n°1 del mondo Djokovic per 4-6 7-5 6-4 Sara derby ???? con Sinner per un po… - WeAreTennisITA : COME UN PRINCIPE ???? Lorenzo Musetti compie l'impresa a Monte Carlo, batte il n.1 del mondo Djokovic rimontando un b… - OptaPaolo : 1 - Lorenzo Musetti è il primo giocatore italiano a battere il numero 1 al mondo a Monte-Carlo dal 1973, da quando… - MauroZammuto : RT @SuperTennisTv: ?? Magico Muso ?? Vittoria in rimonta sul n°1 del mondo Djokovic per 4-6 7-5 6-4 Sara derby ???? con Sinner per un posto i… - zazoomblog : Straordinario Musetti: a Monte Carlo batte Djokovic e sarà un derby azzurro contro Sinner nei… -