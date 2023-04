A Monreale si presenta il volume “Misteri Normanni”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Comune di, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si, venerdì 14 aprile 2023 alle ore 17,30 presso la Casa Cultura S. Caterina in via Pietro Novelli, 5 a, ildi Giovanni Tessitore e Adalberto Magnelli “”. Dopo l’introduzione di Alfonso Lo Cascio, (live.it)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneDedalo : Monreale (PA) - BCsicilia presenta il volume 'Misteri Normanni' - wltv6 : Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Comune di Monreale, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30… - vocidicitta : Nuovo articolo: Monreale: nell’ambito dell’iniziativa di BCsicilia “30 libri in 30 giorni” si presenta il volume “Mi - Agenparl : C.S. Monreale, nell’ambito dell’iniziativa di BCsicilia “30 libri in 30 giorni” si presenta il v ... - -

Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Comune di, nell'ambito dell'iniziativa "30 libri in 30 giorni", si, venerdì 14 aprile 2023 alle ore 17,30 presso la Casa Cultura S. Caterina in via Pietro Novelli, 5 a, il volume di ...... in collaborazione con il Comune di, nell'ambito dell'iniziativa '30 libri in 30 giorni', si, venerdì 14 aprile 2023 alle ore 17,30 presso la Casa Cultura S. Caterina in via Pietro ...... a Cagliari, lo storico Roberto Ibba, dunque, il libro "Fedeli alla Monarchia e devoti ...con la costruzione genealogica e patrimoniale dei principali gruppi familiari nella baronia di

“30 libri in 30 giorni”, a Monreale si presenta il libro “Misteri Normanni” Monreale Press

Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Comune di Monreale, nell’ambito dell’iniziativa 30 libri in 30 giorni, si presenta, venerdì 14 aprile 2023 alle ore 17,30 presso la Casa Cultura S.MONREALE, 12 aprile – Verrà inaugurata domani, giovedì 13 aprile, la nuova sede della Uil a Monreale, in via Venero 67 (piazzetta Padre Pio).