"A maggio più soldi nelle busta paga": il governo cambia tutto, chi gode e quanto (Di giovedì 13 aprile 2023) "Presto approveremo un decreto-legge per ridurre ancora il cuneo fiscale". Ad annunciarlo, in una intervista al Corriere della Sera, è il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, intervenuto ieri anche al Consiglio di Confcommercio. Questo ulteriore taglio scatterà dal mese di maggio e riguarderà i lavoratori dipendenti con retribuzioni medio-basse. Per questo scorcio d'anno, i lavoratori otterranno un taglio ulteriore del prelievo: un intervento molto importante per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie in una fase in cui l'inflazione resta ancora elevata". Con l'ultima manovra di bilancio il governo ha tagliato di tre punti il cuneo sulle retribuzioni lorde fino a 25mila euro e di due punti quello tra 25mila e 35mila euro, stanziando 4,6 miliardi di euro. Con 3 miliardi per 7 mesi si potrà raddoppiare il taglio attuale per le stesse platee: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) "Presto approveremo un decreto-legge per ridurre ancora il cuneo fiscale". Ad annunciarlo, in una intervista al Corriere della Sera, è il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, intervenuto ieri anche al Consiglio di Confcommercio. Questo ulteriore taglio scatterà dal mese die riguarderà i lavoratori dipendenti con retribuzioni medio-basse. Per questo scorcio d'anno, i lavoratori otterranno un taglio ulteriore del prelievo: un intervento molto importante per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie in una fase in cui l'inflazione resta ancora elevata". Con l'ultima manovra di bilancio ilha tagliato di tre punti il cuneo sulle retribuzioni lorde fino a 25mila euro e di due punti quello tra 25mila e 35mila euro, stanziando 4,6 miliardi di euro. Con 3 miliardi per 7 mesi si potrà raddoppiare il taglio attuale per le stesse platee: ...

