A Francesca Fialdini il Premio Elsa Morante per la Comunicazione (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Premio Elsa Morante per la Comunicazione 2023 andrà alla giornalista e conduttrice di Rai 1 Francesca Fialdini, per il suo modo garbato e accogliente di fare Comunicazione, per la capacità empatica e i toni sempre solari di un giornalismo divulgativo e di approfondimento. In questa edizione del Premio, che ha una dedica ideale ai 60 anni del Centro di Produzione Rai di Napoli, diretto da Antonio Parlati, verrà anche trasmesso uno speciale su Maurizio Costanzo, per rendere omaggio ad un grande comunicatore che da circa 15 anni, faceva parte della giuria del Premio, riuscendo a lavorare anche sulle scelte di quest’anno, insieme a tutta la giuria, fino alla sua recentissima, improvvisa scomparsa. Il Premio ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilper la2023 andrà alla giornalista e conduttrice di Rai 1, per il suo modo garbato e accogliente di fare, per la capacità empatica e i toni sempre solari di un giornalismo divulgativo e di approfondimento. In questa edizione del, che ha una dedica ideale ai 60 anni del Centro di Produzione Rai di Napoli, diretto da Antonio Parlati, verrà anche trasmesso uno speciale su Maurizio Costanzo, per rendere omaggio ad un grande comunicatore che da circa 15 anni, faceva parte della giuria del, riuscendo a lavorare anche sulle scelte di quest’anno, insieme a tutta la giuria, fino alla sua recentissima, improvvisa scomparsa. Il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... volo731 : RT @RaiRadio2: «'Le Ragazze' ricorda a noi donne chi eravamo. Quali leggi scritte e non scritte c'erano negli anni '50. E gli atti di ribel… - Albinocontente4 : ?? Belve, choc in diretta Tv: 'Senza muta*nde, si vede tutto'. Ecco il v...Altro... - Napolitanteam : #PremioElsaMorante2023 per la Comunicazione a #FrancescaFialdini #raiuno - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL RICONOSCIMENTO - Premio Elsa Morante 2023 per la Comunicazione a Francesca Fialdini, premiazione all'Auditorium dell… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL RICONOSCIMENTO - Premio Elsa Morante 2023 per la Comunicazione a Francesca Fialdini, premiazione all'Auditorium dell… -