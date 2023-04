4,2 giorni per potare un ettaro di vigna (Di giovedì 13 aprile 2023) La terra detta i tempi. Il passare delle stagioni. Il mutare delle temperature e dei paesaggi. L’agricoltura simboleggia in qualche modo la forza della natura a cui l’uomo si deve piegare. Quasi in segno di rispetto. I vignaioli lo sanno bene. Le viti vanno conosciute, capite e coccolate. Hanno un equilibrio, che è strettamente connesso al concetto di tempo. Il loro ciclo infatti è circolare. Durante l’inverno dormono, in primavera cominciano a svegliarsi, per poi germogliare e fruttificare. E il loro viaggio ricomincia daccapo, con un legame, fortissimo, con l’anno precedente. Tutto è collegato, in un tempo che risulta infinito e interconnesso. La potatura delle vigne, ad esempio, condiziona quello che sarà il germogliamento in primavera. Ed è un lavoro da fare con attenzione e dedizione. Di solito, per potare un ettaro di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 aprile 2023) La terra detta i tempi. Il passare delle stagioni. Il mutare delle temperature e dei paesaggi. L’agricoltura simboleggia in qualche modo la forza della natura a cui l’uomo si deve piegare. Quasi in segno di rispetto. Iioli lo sanno bene. Le viti vanno conosciute, capite e coccolate. Hanno un equilibrio, che è strettamente connesso al concetto di tempo. Il loro ciclo infatti è circolare. Durante l’inverno dormono, in primavera cominciano a svegliarsi, per poi germogliare e fruttificare. E il loro viaggio ricomincia daccapo, con un legame, fortissimo, con l’anno precedente. Tutto è collegato, in un tempo che risulta infinito e interconnesso. La potatura delle vigne, ad esempio, condiziona quello che sarà il germogliamento in primavera. Ed è un lavoro da fare con attenzione e dedizione. Di solito, perundi ...

