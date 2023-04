211 – Rapina in corso, ispirato ad una storia vera? Trama e curiosità (Di giovedì 13 aprile 2023) Il film “211 – Rapina in corso” è un film d’azione del 2018 diretto da York Alec Shackleton, e realizzato con la sceneggiatura di John Rebus. Scopriamo qualcosa in più su Trama e sulle dicerie circa l’ispirazione da una storia vera. La Trama del film 211 – Rapina in corso Il film 211 – Rapina in corso narra la storia di un agente di polizia che cerca di fermare una Rapina in banca che sta avvenendo nella sua città. Il protagonista del film è il poliziotto Mike Chandler, interpretato da Nicolas Cage, che si trova coinvolto in una situazione di emergenza quando un gruppo di criminali armati assalta una banca nella sua città. Chandler deve cercare di proteggere i civili e sconfiggere i ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 13 aprile 2023) Il film “211 –in” è un film d’azione del 2018 diretto da York Alec Shackleton, e realizzato con la sceneggiatura di John Rebus. Scopriamo qualcosa in più sue sulle dicerie circa l’ispirazione da una. Ladel film 211 –inIl film 211 –innarra ladi un agente di polizia che cerca di fermare unain banca che sta avvenendo nella sua città. Il protagonista del film è il poliziotto Mike Chandler, interpretato da Nicolas Cage, che si trova coinvolto in una situazione di emergenza quando un gruppo di criminali armati assalta una banca nella sua città. Chandler deve cercare di proteggere i civili e sconfiggere i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stasera_in_TV : RAI 4: (23:30) 211 - Rapina in corso (Film) #StaseraInTV 13/04/2023 #SecondaSerata @RaiQuattro - oggiintv_guida : Non perdere 211 - rapina in corso - Stasera_in_TV : RAI 4: (21:20) 211 - Rapina in corso (Film) #StaseraInTV 08/04/2023 #PrimaSerata #211-rapinaincorso @RaiQuattro - RaiQuattro : Alle 21.20 '211 – Rapina in corso' (2018) di Y. Shackleton con Nicolas Cage Depresso e a un passo dalla pensione il… - GuidaTVPlus : 08-04-2023 21:20 #Rai4 211 - Rapina in corso #StaseraInTV -